Emprego urge al Gobierno "agilizar lo máximo posible" el traspaso de las competencias para los permisos de trabajo

Archivo - Fotos Xunta / Emprego / O Conselleiro De Emprego, Comercio E Emigración, José González, Responde No Pleno - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha urgido este jueves al Gobierno central "agilizar lo máximo posible" el traspaso de las competencias para la autorización inicial de permisos de trabajo.

En declaraciones difundidas a los medios, el titular de Emprego ha denunciado que en este asunto, al igual que "en otros temas", "parece que Galicia tiene más dificultades que otras comunidades autónomas ante el Gobierno.

Tras subrayado que la competencia para las autorizaciones iniciales de trabajo tiene "mucha importancia para el mercado laboral gallego", el conselleiro ha recordado que hace ya más de un año el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que "era un traspaso factible y sencillo".

Sin embargo, ha criticado que la Xunta "estuvo varios meses sin tener noticias al respecto" hasta que el Ejecutivo estatal "puso encima de la mesa una propuesta" que ha calificado de "claramente insuficiente".

Así, ha censurado que, para hacer este traspaso, el Gobierno solo ofertaba "28 metros cuadrados de oficinas" y "seis puestos de trabajo" algo que, para la Xunta, "ni siquiera cubre un tercio de las necesidades".

Además, ha sostenido que la el Gobierno trabaja con "datos desactualizados" del 2024. "Por lo tanto, lo que pedimos fue que hiciesen una actualización y que subiesen la propuesta".

En este contexto, el conselleiro ha reclamado una "nueva reunión técnica" y que se "agilice lo máximo posible" este traspaso de forma que se tengan en cuenta las necesidades que demanda el mercado laboral gallego.

"Desde Galicia no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a consentir ser menos", ha subrayado.