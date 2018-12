O emprego xuvenil baixa no último ano en Galicia un 4,2%

Publicado 29/11/2018 9:51:06 CET

A evolución dos postos de traballo entre adultos foi "similar" á de España, onde creceu un 2,4%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

O emprego xuvenil baixou no último ano en Galicia un 4,2%, fronte ao aumento do 4,1% rexistrado no conxunto estatal, segundo o informe de The Adecco Group, en colaboración cos investigadores de Barceló e Asociados.

O VIN Monitor Anual Adecco de Ocupación recolle que a evolución do emprego adulto galego foi "similar" á de España, onde creceu un 2,4%. "En cambio o emprego xuvenil evolucionou peor en Galicia xa que a media mostra un incremento dun 4,1%".

En Galicia hai "unha maior disparidade na evolución do emprego feminino", sinala. Ao resepcto, o número de mulleres adultas con emprego creceu un 3,7% (17.800 contratacións) mentres que a ocupación de mulleres novas diminuíu un 18,4% (4.100 despedimentos).

En cambio, o emprego masculino por idade tivo só crecemento. Así, o emprego de homes de máis de 25 anos tivo un incremento interanual dun 1,5% (8.100 novas prazas) e o emprego de homes novos tívoo dun 9,7% (2.200 empregos).

INMIGRANTES

Mentres o número total de ocupados experimentou un incremento interanual dun 2,2% en Galicia, a cantidade de ocupados de nacionalidade española avanzou un 1,8%. En cambio, o número de ocupados inmigrantes incrementouse un 13,6%, o quinto maior incremento a nivel autonómico.

Noutros termos, mentres os españois captaron 18.400 novos empregos, os inmigrantes gañaron 5.500 postos, é dicir, case unha cuarta parte do total.

Nos últimos doce meses, creceu o número de ocupados galegos dos dous niveis formativos superiores. En concreto, foron contratadas 26.600 persoas coa segunda etapa da secundaria e/ou FP (+11,1%) e outras 7.500 con formación superior (+1,6%).

Esas contratacións foron, segundo Adecco, "parcialmente neutralizadas" polo despedimento de 4.400 persoas coa primeira etapa da secundaria (-1,4%) e o de 5.700 ocupados con educación primaria (-11,1%), o cuarto descenso máis profundo entre as autonomías.

Isto é diferente ao ocorrido en España, onde creceu o emprego no tres niveles formativos superiores e destrución só no colectivo que ten educación primaria. A dinámica mostrada en Galicia só repítese en Cantabria.

En Galicia, a participación no emprego de quen teñen educación primaria reduciuse a máis da metade, ao pasar dun 13,5% en 2008 até un 4,2% agora (-9,3 puntos porcentuais), ao mesmo tempo que a daqueles coa primeira etapa da secundaria diminuía tres puntos porcentuais, até o 29,2% actual.