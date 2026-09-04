La empresa tras la mina de Touro compromete un mínimo de 45 millones para su plan social y abrirá un proceso de consulta

De izquierda a derecha, Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining; Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael; y Dania Pensado, responsable de la Oficina de Relacións coa Veciñanza de Cobre San Rafael. - COBRE SAN RAFAEL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cobre San Rafael, empresa detrás de la reactivación de la mina de Touro-O Pino, ha comprometido un mínimo de 45 millones de euros para el plan social asociado a las fases de construcción y operación del proyecto, aún pendiente de autorización de la Xunta. El destino concreto de los fondos lo decidirá tras un proceso participativo que iniciará de forma inmediata.

El CEO de Atalaya Mining (con participación en Cobre San Rafael), Alberto Lavandeira, el director xeral de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, y la responsable de la Oficina de Relacións coa Veciñanza de Cobre San Rafael, Dania Pensado, han presentado este viernes el "marco genérico" en el que se fundamentarán las futuras líneas de acción, que han bautizado como Plan Terras.

Esta denominación sirve como acrónimo de Transparencia, Ética y Responsabilidad Real Ambiental y Social. Su concepción seguirá las directrices de la ley gallega de 2024 que regula este tipo de planes, aunque el proyecto no está obligado legalmente a cumplirla porque inició su tramitación antes de la elaboración normativa.

Por tanto, esta adhesión será voluntaria. "Queremos que esta actividad económica se mida con el impacto que generamos en el entorno", ha manifestado Alberto Lavandeira, que a su vez ha recordado que Cobre San Rafael ya concibió este plan social antes de la existencia de esta ley.

En declaraciones en otro acto durante esta mañana, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, también ha apreciado esta circunstancia, aunque ha matizado que la Xunta consideraba igualmente que debía adherirse a él porque el proyecto se va a desarrollar dentro del nuevo plan minero: "Entendíamos que debía cumplir con estos requisitos, pero lo tendría que hacer voluntariamente".

De igual modo, ha confirmado que, además del suelo de 45 millones, la empresa ha trasladado a la Xunta su compromiso de aportar como mínimo el 5% de los futuros beneficios de la mina. "Teniendo en cuenta la evolución del precio del cobre, si todo sigue en este línea, esperemos que se duplique la aportación a la comarca", ha estimado.

PLAN SOBRE CUATRO EJES

El plan estará articulado a partir de cuatro ejes y, aunque las cantidades aún no están asignadas, sus responsables prevén inicialmente que la mayor cuantía esté asociada a la línea Terras de Vida, orientada a las familias, la infancia, las personas mayores y las personas dependientes. "Su finalidad será contribuir a que el territorio ofrezca mejores condiciones para vivir, formar una familia y permanecer en el entorno rural", han indicado.

Terras do Futuro se centrará en la formación, el empleo, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial e incluirá actuaciones vinculadas al Camino de Santiago; Terras do Ulla promoverá el conocimiento, la conservación y la mejora del agua, los cursos fluviales y el sistema Ulla-Ría, y Terras da Xente apoyará iniciativas sociales, educativas, culturales y deportivas de entidades y colectivos del territorio.

El ámbito prioritario será Touro y O Pino. Las actuaciones podrán ampliarse de forma progresiva a la comarca de Arzúa, los ayuntamientos limítrofes y localidades vinculadas al Ulla y la ría de Arousa, "de acuerdo con las necesidades identificadas y los resultados obtenidos".

GESTIÓN DE LOS FONDOS Y PROCESO PARTICIPATIVO

Estas actuaciones comenzarán empezarán a aplicarse "desde el primer día" de la fase de construcción. Para gestionar este compromiso económico, Cobre San Rafael impulsará la creación de la Fundación Atalaya Galicia y una oficina técnica, que abrirá en Touro en octubre. La función de Dania Pensado en ella será "mantener la relación directa con el territorio, facilitar la información y escuchar".

Ayudará a articular el siguiente paso, que consiste en un proceso de participación ciudadano independiente que, no obstante, arrancará de forma inmediata. Durante el mismo, se realizarán encuestas, entrevistas, consultas con el tejido asociativo y se habilitarán canales abiertos para que cualquier persona y entidades puedan hacer propuestas.

La duración de este proceso dependerá de la participación final. Mientras no abra la oficina de Touro, está disposición la oficina con la que Cobre San Rafael cuenta en O Pino para cualquier duda existente. El director general de Cobre San Rafael suma este futuro trabajo al ya realizado desde el año 2022, tiempo durante el que se mantuvieron unas 200 reuniones con vecinos.

Los fondos que no puedan ejecutarse durante el periodo que dure la construcción y operación de la mina irán a un fondo de legado con el fin de "seguir apoyando el desarrollo del territorio más allá de la vida de la mina", ha explicado Dania Pensado.

AUTORIZACIÓN PENDIENTE Y OPOSICIÓN SOCIAL

El CEO de Atalaya Mining ha negado que la existencia de este plan vaya a "acelerar" el proceso de tramitación del proyecto a manos del Gobierno gallego. Al respecto, espera que la concesión de la autorización necesaria no se demore "mucho más": "Estimamos que no mucho más puede tardar. En teoría, debería estar pronto". Lorenzana ha confirmado que la declaración de impacto ambiental (DIA) está "muy avanzada".

En relación a la oposición sobre el proyecto, liderada por la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non, Alberto Lavandeira --con experiencia previa en proyectos como el de la mina de Riotinto (Huelva)-- ha admitido que "siempre hay voces discordantes", aunque considera que estas suelen cambiar de opinión "cuando se ve la realidad". "Una vez que el proyecto arranca, la realidad se impone y ese rechazo desaparece", ha asegurado.

"LA XUNTA VA A ESTAR DETRÁS"

Por su parte, la conselleira ha asegurado a la ciudadanía que la Xunta "va estar detrás" y "exigirá" el plan, "ahora que [Cobre San Rafael] ha manifestado voluntariamente que lo va a hacer". Por ello, espera que "más del doble" de esos 45 millones contribuyan a "la mejora de la calidad de vida" de las personas jóvenes y mayores que viven en ambos ayuntamientos.

"Esto es lo que queremos hacer con la minería a partir de ahora. Creo que es una muestro de lo que van a ser una muestra de lo que van a ser los restantes proyectos mineros, donde va a ser absolutamente obligatorio. No es un anexo ni una cuestión complementaria", ha transmitido.