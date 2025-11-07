Enfermeros protestan en Santiago ante una decisión "unilateral" del Sergas de ampliar la jornada del personal de PAC

Enfermeros protestan ante una decisión "unilateral" del Sergas de cambiar la jornada del personal de PAC. - NICOLÁS SATRIANO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enfermeros y enfermeras, bajo una convocatoria del sindicato estatal (Satse), han protestado este viernes frente al punto de atención continuada (PAC) de Santiago contra la decisión "unilateral" del Sergas de integrar la atención de sábados por la mañana en la jornada del personal de PAC.

Presente en el acto, la secretaria xeral de Satse en Galicia, Asunción Maus Gómez, ha recalcado que "el colmo" de la situación es la decisión de la Consellería de Sanidade de integrar esta atención en el horario del personal de PAC "sin contraprestación para los trabajadores".

Para Gómez, este hecho "precariza [el trabajo] aún más" porque "obliga" al personal a hacer un número mayor de sábados e impide una "conciliación de la vida familiar". "Los fines de semana son momentos en el que el resto del personal concilia estar con la familia", ha subrayado.

En cualquier caso, las quejas que se han trasladado durante la protesta también tienen que ver con las retribuciones "mal ancladas" y una "serie de cuestiones laborales" que, según ha subrayado Gómez, "hay que rectificar y mejorar".

Durante la concentración, los asistentes han coreado cánticos como "los PACs están en lucha", "no a la precarización", y "con esta dirección no hay negociación". Además, reclaman que la Xunta no convoca mesas de negociación para abordar estas cuestiones pertinentes a la categoría.

Gómez ha recordado que en la huelga de 2019 se había definido la creación de una comisión de seguimiento, un grupo que, según ella, no "se ha vuelto ha reunir seis años después".