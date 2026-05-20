Entidades sociales reclaman a la Xunta tener en cuenta "el prisma de los más vulnerables" en el acceso a la vivienda

Simposio sobre vivienda y vulnerabilidad - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de EAPN Galicia (la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social), Ana Pardo, espera que la Xunta, una vez firme el convenio para desarrollar el plan estatal de vivienda en la comunidad, "ponga el foco dando respuesta a todos los grupos de población pero sin perder para nada el prisma de los más vulnerables, que tienen que ser especialmente acompañados".

En declaraciones a los medios de comunicación coincidiendo con la celebración de un simposio en Santiago, Ana Pardo, que preside esta red nacida en 2008 para reunir a las entidades del tercer sector de acción social de Galicia implicadas en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social y de género, ha valorado que el actual plan estatal de vivienda recoge la figura del tercer sector "como un agente clave y legitimado para trabajar en el ámbito de la vivienda".

"Es un cambio de paradigma. Estamos pendientes, porque ese plan estatal tiene que bajar a las comunidades autónomas, tienen que firmar esos convenios de colaboración y dependiendo de cada comunidad va a implementar ciertas líneas de ese plan o las va a desdeñar", ha resaltado.

En la jornada, el director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, y la responsable de incidencia en vivienda de la red, Nerea Rivero, han presentado el estudio 'La provisión y gestión de viviendas por el tercer sector de acción social en Galicia'.

El informe, elaborado con preguntas a 45 entidades, 23 de ellas de EAPN, establece que "casi un 50%" de ellas "realizaron en los últimos años actuaciones para la inclusión socioresidencial que no estuvieron específicamente financiadas".

De ahí que advierta del "sobre esfuerzo económico y profesional" y considere "preciso que desde las comunidades autónomas y desde el Gobierno central se continúe trabajando en el reconocimiento de las entidades sociales como actores clave en la ejecución de programas de alquiler asequible, asignando financiación específica para que estas organizaciones gestionen vivienda con el apoyo de las administraciones".

Por parte de la Xunta, en la inauguración del simposio han participado el director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Tarrío, y el de Inclusión Social, Arturo Parrado, quien ha reivindicado los recursos que aporta su departamento en este ámbito.

De hecho, Parrado ha destacado el incremento de fondos destinados por el Gobierno gallego a apoyar a personas con dificultades para acceder o mantener una vivienda.

Por su parte, Tarrío ha asegurado que el apoyo a la vivienda social continuará siendo "una prioridad" en los instrumentos financieros europeos del periodo 2028-2034.

PRINCIPALES DATOS

Entre otros datos, el estudio --elaborado con esas 45 entidades participantes-- recoge que 374 viviendas fueron gestionadas de forma directa por las entidades en 2025 (con relación contractual de algún tipo). De este modo, se proporcionó hogar a 2.063 personas.

Del total, 62 eran propiedad de entidades, 71 en cesión y 141 en alquiler, frente a otras 100 clasificadas en el apartado de 'otras tipologías'.

En un periodo más amplio, de 2023 a 2025, el informe indica que hubo algún tipo de intervención en 3.783 viviendas y las personas beneficiarias ascienden a 8.647.

Los programas son de promoción de la autonomía personal, apoyo y acompañamiento en el acceso a la vivienda y de fomento de vivienda en alquiler a precio asequible, entre otros.

"10 AÑOS"

"El trabajo del tercer sector en el acceso a la vivienda no es algo que surja ahora, venimos detectándolo ya desde hace más de 10 años", resalta Ana Pardo.

Pese al "gran desconocimiento del trabajo" que hacen, subraya su "compromiso con el mercado inmobiliario" y "rompiendo el estigma y el prejuicio" según el cual "la vulnerabilidad va a implicar un problema" en el acceso a la vivienda.

"El grueso de la experiencia es que los colectivos vulnerables son los que hacen un mayor esfuerzo por mantener en buen estado la vivienda y garantizar el pago", incide. "Cuando hay una entidad social, esa es una garantía añadida", apostilla.

REUNIÓN CON EL IGVS

Precisamente, la Rede de Economía Alternativa e Solidaria de Galicia (REAS Galicia) informa este miércoles de que se ha reunido con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para abordar la implementación en Galicia del nuevo plan estatal y "la continuidad de la línea de ayudas a la vivienda colaborativa en cesión de uso".

La red celebra que el IGVS "confirmase la voluntad de la Xunta de continuar apoyando este modelo, en línea con el camino iniciado en el I Pacto Galego de Vivenda 2021-2025 y con el posicionamiento del nuevo plan estatal, que sitúa la cesión de uso entre las fórmulas a impulsar para garantizar el acceso a la vivienda".