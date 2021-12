El entorno de Formoso recuerda a G. Caballero que el grupo parlamentario debe asumir las resoluciones de la dirección

Blas García dice que el secretario xeral electo "no aplica el rodillo" y Arangüena ve necesario "integrar" a las "dos visiones del partido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRSS) -

El entorno del nuevo secretario xeral electo del PSdeG, Valentín González Formoso, ha recordado al portavoz de la formación en la Cámara gallega, Gonzalo Caballero, que el grupo parlamentario debe asumir las resoluciones de la dirección.

Así lo han señalado en una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede del PSdeG representantes de la comisión organizadora del XIV Congreso que los socialistas gallegos celebrarán los próximos días 7 y 8 de diciembre y después de que Gonzalo Caballero asegurase el jueves que es al partido a quien le corresponde proponer los nombres para que después el grupo elija a su portavoz de acuerdo a la normativa de la Cámara.

Preguntados por estas declaraciones, la integrante de la comisión organizadora Teresa Facal ha recordado que los estatutos federales del partido señalan que la comisión ejecutiva es la que propone y el grupo "asume" esa propuesta y "cumple todos los reglamentos, normas y decisiones de la comisión ejecutiva federal".

Además, ha señalado que agrupaciones locales han presentado alguna enmienda en este sentido. Precisamente, entre las 2.148 aportaciones a la ponencia, a las que ha tenido acceso Europa Press, se incluyen algunas formuladas al apartado del documento marco del partido que inciden en la necesidad de que en las instituciones se actúe con "lealtad" a la dirección gallega.

"Las fortalezas institucionales y la implantación territorial del PSdeG debe de ser la principal fortaleza del PSdeG, colaborando desde el ámbito institucional y los diferentes ámbitos territoriales con lealtad con la dirección gallega del partido y contribuyendo a su planificación estratégica, lejos de ejercer de contrapoder de los órganos de dirección nacional y de contraprogramar sus actividades", señala.

Asimismo, esta enmienda indica cada ámbito de parido se debe "centrar" en sus competencias y poner sus recursos "a disposición de todo el PSdeG".

En la rueda de prensa, el también integrante de la comisión organizadora y alcalde de Ames, Blas García, ha recordado que "el PSdeG es uno, independientemente de los grupos parlamentarios que tenga". "Y no cabe otra que trabajen en consonancia con la comisión ejecutiva nacional gallega, que la elige el secretario xeral que fue elegido por la militancia", ha dicho.

García ha incidido en que "en Galicia hubo un proceso electoral interno en el que el actual secretario xeral sacó un 60% de los votos de la militancia". "Y hace algo más de un año hubo un proceso electoral en Galicia en el que el PSdeG fue tercera fuerza. Aquel que no quiera entender ese mensaje el problema no lo puede trasladar al Partido Socialista, sino que lo tendrá que tratar él internamente", ha afirmado.

CAPACIDAD DE DIÁLOGO DE FORMOSO

En su intervención, además, Blas García ha respondido a las críticas del entorno de Gonzalo Caballero al asegurar que Formoso "no es una persona que aplique el rodillo". "Es una persona dialogante, que tiene manifestada y demostrada su capacidad de diálogo e integración", ha incidido.

Tras ello, ha recordado que "los militantes hablaron cuando tuvieron que hablar". "Y el actual secretario xeral electo tuvo un apoyo del 60%", ha dicho para recordar también que la de Gonzalo Caballero es "la única dirección que, siendo dirección, perdió un proceso electoral interno".

ELECCIÓN DEL COMITÉ NACIONAL

Además, el regidor de Ames ha destacado que otra de las enmiendas presentadas a la ponencia del XIV Congreso aborda el cambio aprobado en el Congreso Federal de Valencia para la elección de los miembros de los comités nacionales, de forma que estos pasen a ser elegidos por los congresos autonómicos y provinciales y no por las agrupaciones.

Al respecto y después de que Gonzalo Caballero exigiese a Formoso evitar un "retroceso representativo" de las agrupaciones locales en el Comité Nacional de PSdeG, Blas García ha recordado que el actual secretario xeral electo "no tiene nada que ver" con la aprobación de este punto en la cita federal y ha señalado también que "resulta chocante" que "ahora proteste" cuando "nadie de Galicia" hizo "ninguna observación" a este respecto en el propio congreso federal.

Dicho esto, ha sostenido que la futura ejecutiva gallega no está en contra de que los delegados sean elegidos en la agrupaciones, una petición que podrá ser incorporada a la ponencia marco de aprobrarse la enmienda en el congreso gallego.

ARANGÜENA ASEGURA QUE HAY "DOS VISIONES DEL PARTIDO"

Por otra parte, en otra rueda de prensa celebrada este viernes, el que era vicesecretario xeral de la dirección de Gonzalo Caballero, Pablo Arangüena, ha sostenido que "nadie dejó de asumir los resultados" de las primarias.

"Son asumidos por toda la militancia, otra cosa es que las primarias no son un cheque en blanco, porque el PSdeG es un partido democrático y no es normal que el secretario xeral entrante no le coja el teléfono al secretario xeral saliente cuando se habló tanto de integración", ha sostenido.

También ha denunciado que existe una "campaña sistemática de acoso a Gonzalo Caballero" que ha reclamado que "cese". "Gonzalo Caballero tiene toda la legitimidad de hacer las consideraciones oportunas dentro de la lealtad al partido que no abandonó nunca", ha afirmado.

"Hay que entender que no se pueden admitir tics antidemocráticos en un partido democrático" y "la democracia se logra por dos vías posibles: por la integración, de la que hizo gala Valentín en las primarias; o por vía de votación, así funciona la democracia", ha señalado.

Así, tras incidir que se respete la voluntad de presentar listas al comité nacional, un órgano que sirve de "contrapeso" y para dar voz a la militancia. "Si no hay integración, pedimos que se garantice la libertad de votación y no se ejerzan presiones", ha señalado para incidir en que no se puede "laminar la democracia en el PSdeG".

Por último, ha dicho que "no hay corrientes críticas" si no "visiones diferentes del partido". "Hay una visión más de baronías y mesas camillas y otra más de democracia orgánica y participación de la militancia. Esas dos visiones van a seguir estando ahí y tienen que integrarse", ha apuntado.