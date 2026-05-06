El ERE de Nestlé afectará a 27 trabajadores de la planta de Pontecesures

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PONTEVEDRA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del centro de producción de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra) informa de que la compañía le ha trasladado que el expediente de regulación de empleo (ERE) afectará a 27 trabajadores de esta planta.

En un comunicado, el comité de empresa ha manifestado su "rechazo frontal" a las salidas planteadas por la dirección durante la reunión celebrada este miércoles para la constitución de la mesa negociadora.

Los representantes de los trabajadores han señalado que las medidas propuestas por la empresa "supondrían la afectación directa de 27 personas en Galicia y, por tanto, de 27 familias, lo que consideran un impacto social de gran relevancia en el entorno".

Estos despidos forman parte de un ERE anunciado por Nestlé que afectará a un máximo de 300 trabajadores en toda España.

"EL MÁS PERJUDICADO"

El comité advierte de que el centro de Pontecesures "es el más perjudicado en relación a su tamaño y número de trabajadores en comparación con el resto de plantas implicadas", lo que, a su juicio, "evidencia un trato desproporcionado hacia la plantilla de esta factoría".

Advierte de que son medidas "injustificadas" que "ponen en riesgo tanto la estabilidad laboral como el futuro industrial del centro gallego, considerado estratégico".

En este sentido, muestra su disposición a negociar, pero señala que "cualquier proceso debe partir de propuestas que no impliquen una pérdida significativa de empleo". Reclaman a la dirección que reconsidere su planteamiento inicial y presente alternativas que permitan preservar el mayor número posible de puestos de trabajo.

Así, no descarta la adopción de nuevas medidas si no se producen avances hacia un acuerdo equilibrado.

Por otro lado, en la mañana de este miércoles, representantes de los trabajadores mantuvieron una reunión con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien manifestó su apoyo a la plantilla afectada y su incomprensión ante las medidas de reducción de empleo.