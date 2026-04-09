Un "error" en la base de datos del Gobierno sitúa a los concejales del PSOE de Monforte como no adscritos

Captura de la web del Ministerio de Política Territorial en la que los concejales del PSOE de Monforte constan como no adscritos. - PP DE MONFORTE

LUGO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un "error" en la web del Ministerio de Política Territorial sitúa a los concejales de gobierno de Monforte de Lemos (Lugo) como no adscritos en lugar de en el Grupo Socialista, que el alcalde, José Tomé, abandonó al trascender denuncias de acoso sexual contra él. Así lo ha asegurado a Europa Press el Ayuntamiento, que dice que "se subsanará".

Todo ello ha trascendido porque, previamente, el PP de Monforte de Lemos (Lugo) ha ironizado con que el PSOE en Madrid "se avergüenza" de su apoyo al alcalde, José Tomé, al comprobar la diferencia con la web del ente local, donde aún constan como ediles socialistas.

"La situación no ha cambiado. Es la que figura en la web del Ayuntamiento", han señalado fuentes municipales. Por su parte, la portavoz popular, Katy Varela, ha tachado la situación de "cachondeo": "¿Qué está pasando aquí? ¿Se avergüenza Ferraz de que los concejales socialistas apoyen al alcalde?".

La otra teoría que ha sugerido Varela es que "realmente sean no adscritos" y su intención sea "engañar" a los ciudadanos monfortinos "cuando a lo mejor puede que el Partido Socialista los expulsara a todos". "Está claro que hay una incongruencia y pediremos explicaciones si no nos las dan antes del próximo pleno", ha instado.