La escultura 'A Santa' de Francisco Asorey, "pieza fundamental" del patrimonio gallego, ya está en Galicia

Archivo - Santa, de Francisco Asorey - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este martes el Museo Gaiás de la Cidade da Cultura ha acogido el acto de recepción de la obra 'A Santa', creada hace 100 años por el escultor gallego Francisco Asorey y que permanecía hasta ahora en Uruguay.

La escultura, que representa a una labriega desnuda que lleva sobre sus hombros un yugo, está considerada una pieza "fundamental" del patrimonio autonómico por su "alto valor histórico y artístico".

En el acto de recibimiento, además del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Cultura, José López Campos, han la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, y familiares del propio escultor.

Tal y como han coincidido muchos de los presentes, 'A Santa' es una obra "con un alto valor simbólico por su vinculación a la emigración gallega, que actúa como nexo de unión entre la Galicia del exterior y la comunidad".

El conselleiro de Cultura, además de reivindicar la importancia social de la escultura, ha repasado parte de su historia ante los asistentes al acto.

'A Santa' fue comprada en su momento por la Casa de Galicia de Montevideo, convirtiéndose así en uno de los mejores ejemplos del patrimonio que fue conservado por centros y asociaciones de gallegos en América y en un símbolo de la emigración gallega en Uruguay".

En 2023 fue adquirida por el Gobierno gallego y, a partir de ahora, podrá visitarse en el Museo Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

Esta decisión se enmarca en la apuesta de la Xunta porque los museos no actúen únicamente como salvaguardas de la cultura, patrimonio e identidad de un territorio, sino que "ejerzan como motor cultural, social y turístico, siendo uno de los escaparates de la mejor Galicia Calidade".