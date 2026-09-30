La espera para cirugía sube un mes en Santiago y Pontevedra, y los pacientes de Lugo esperan más de tres para consultas

Archivo - Realización de una cirugía. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todas las áreas sanitarias de Galicia empeoraron en el primer semestre del año los datos de espera para intervenciones quirúrgicas, aunque en diferente medida. Las esperas más elevadas se registran en los centros de Santiago-O Barbanza (116,1 días), A Coruña-Cee (91,9 días) y Pontevedra-O Salnés (90,7 días), pero la subida más acusada con respecto a junio de 2025 se da en las áreas compostelana y pontevedresa.

En concreto, tanto en el área de Pontevedra-O Salnés como en la de Santiago la espera por una intervención quirúrgica ha subido un mes en el primer semestre --en el que la Consellería de Sanidade ha puesto el foco en el impacto de la huelga por el Estatuto Marco y la caída de la autoconcertación (las 'peonadas')-- en relación con el mismo periodo del año anterior.

En el área coruñesa la espera quirúrgica sube 16,9 días (hasta 91,9), en Vigo 15,4 (86 días de demora), mientras que en Ferrol el alza es de 23,3 días (se sitúa en 79,7) y en el área lucense crece en 19,9 días.

Es en Ourense donde se computa el alza más contenida al crecer la espera para intervenciones apenas una semana (pasa de 61,5 días a 68,9 días).

En cuanto al concertado vigués de Povisa --que ha registrado una significativa migración de usuarios al Hospital Álvaro Cunqueiro, del sistema público-- registra un descenso de demora media para someterse a una cirugía (al pasar de 53,3 días en junio de 2025 a 49,5 en el cierre del primer semestre de este año).

CONSULTAS: LA MAYOR ESPERA MEDIA, EN LUGO

En el análisis por áreas sanitarias, en lo que se refiere a consultas, la de Lugo-A Mariña-Monforte registra la mayor espera (más de tres meses, 111,8 días, frente a los 83,9 de espera que computaba en junio de 2025. El alza interanual de la demora media se aproxima al mes, 27,9 días.

En términos generales, todas las áreas incrementan la espera en consultas, pero hay una excepción: Ourense-Verín-O Barco, en cuyos centros se baja la demora de 66,1 en junio de 2025 a 52 al cierre del primer semestre de este año, 14,1 días menos.

En las restantes áreas, el tiempo medio de espera por una consulta es de 56,8 días en A Coruña-Cee, 61,1 en Santiago-O Barbanza, 74,5 en Ferrol, 70 en Pontevedra-O Salnés, y 67,5 en la de Vigo.

"EFICIENCIA PESE A ADVERSIDADES"

Si el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Gaamaño, reivindicaba la "transparencia" por la presentación pública del balance asistencial, los distintos gerentes de área han ido presentando sus datos a lo largo de la jornada, entre ellos el de Ourense, Verín y Valdeorras, Santiago Camba, quien ha remarcado que los resultados ourensanos evidencian "una consolidación de la eficiencia pese a las adversidades".

Así, ha enfatizado que la mejora de los tiempos de acceso a una primera consulta se produjo en los tres hospitales. En el Hospital Público de Valdeorras, la demora bajó de 87,5 a 49,8 días, 37,7 días menos. En el Hospital Universitario de Ourense pasó de 64,5 a 52,2 días, una reducción de 12,3 días. Y en el Hospital Público de Verín se situó en 52,7 días, frente a los 53,1 del mismo periodo del año anterior.

En total, los tres hospitales realizaron 275.773 consultas externas y 10.966 intervenciones quirúrgicas; y Oftalmología redujo más de 40 días el tiempo de acceso a una primera consulta en el conjunto del área.

IMPACTO DE LA HUELGA

En la línea del conselleiro, los distintos responsables de las áreas han incidido en el impacto de la huelga. Lo ha hecho también el del área compostelana, Ángel Facio, quien ha defendido "el esfuerzo realizado para que la actividad prioritaria" no aumentase la demora pese al contexto de los paros.

En el primer semestre en el área se realizaron 14.758 intervenciones en quirófano, y aunque la demora media en cirugía es la más elevada de las siete, el área recalca que la espera media para pacientes pendientes de una operación con prioridad 1 "se mantuvo en 21 días pese el incremento general" de la demora.

El 31% de la actividad programada en el bloque quirúrgico eran pacientes de prioridad 1 o de procesos garantizados, agrega el área compostelano, donde se realizaron 420.412 consultas por enfermedad y más de 313.600 pruebas diagnósticas para diferentes patologías.

La demora global para pruebas diagnósticas es de 108,3 días, pero desde el área compostelana se destaca el incremento de mamografías realizadas, representando un 16,39% más que en el mismo periodo del año anterior las 4.175 realizadas en los primeros seis meses del año.

Además, en el área se realizaron en este periodo 283 intervenciones quirúrgicas asistidas con robot.

ESTRATEGIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD QUIRÚRGICA EN VIGO

En Ferrol, la gerente del área, Fernanda López Crecente, ha destacado que durante el primer semestre del año se realizaron un total de 4.854 cirugías; y se atendieron 169.482 consultas; además de actuar ante más de 100.000 urgencias, realizar 81.244 técnicas radiológicas; y encauzar en vías rápidas para atención a un total de 1.053 pacientes con sospecha diagnóstica de cáncer.

Los resultados de prioridad marcados, agrega el área sanitaria, "se sitúan en este trimestre en 10 días para los pacientes con prioridad 1; 68,5 días para la prioridad 2; y 85,7 días para la prioridad 3".

Asimismo, en el caso de Vigo, el gerente del área, Javier Puente, ha destacado que, a 30 de junio, los profesionales de los centros ubicados en esta zona territorial habían realizado más de 16.300 intervenciones quirúrgicas, casi 450.000 consultas externas y 327.000 pruebas diagnósticas.

El área viguesa ha avanzado que se pondrán en marcha dos planes para incrementar la capacidad quirúrgica en jornada ordinaria de tarde, con nuevos profesionales de Traumatología, Cirugía General y Anestesiología.