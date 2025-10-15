En estado grave una septuagenaria atropellada por un bus urbano en A Coruña

A CORUÑA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 75 años resultó atropellada este miércoles por un autobús urbano en A Coruña, según ha informado a Europa Press la Policía Local.

El suceso se ha producido en torno a las 12.30 horas en la confluencia de la calle Orzán con Pórtico de San Andrés. Fue, han precisado, cuando cruzaba un paso de peatones no regulado.

Al lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local y de Urxencias Sanitarias, con traslado a un centro hospitalario de la mujer en estado grave.

Desde la Compañía de Tranvías han lamentado el accidente y han confirmado que han iniciado una investigación interna. "Además de ponernos a disposición de las autoridades en lo que sea necesaria", exponen en un comunicado en el que desean la "pronta recuperación" de la mujer herida.