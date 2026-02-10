Estudiantes de Traballo Social en Santiago exigen reducir su matrícula para no sentirse "apartados" en la USC

Alumnado de Traballo Social concentrados - JULIO PÉREZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Traballo Social de Santiago se han manifestado este martes para exigir una bajada en las cuotas de matrícula y han denunciado sentirse "apartados" del Sistema Universitario Gallego (SUG) por la "falta" de diálogo y transparencia.

La Escola Universitaria de Traballo Social es un centro adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por lo que sus alumnos sí son considerados universitarios, pero deben asumir el coste de matriculación del centro que le imparte las clases, al contrario que el resto de estudiantes del SUG.

Según los portavoces de la organización 'Matrícula Cero', se trata de una problemática que se lleva repitiendo a lo largo del tiempo, con "multitud de intentos" para que su matrícula tenga las mismas condiciones que el resto de estudios del Sistema Universitario Gallego. Así pues, recuerdan el encierro "sin éxito" que se organizó hace años por parte de alumnos del centro.

Por otro lado, afirman que en una reunión con el rectorado el pasado año se les había prometido a los estudiantes que el grado pasaría a ser público en el curso 2026/2027. De hecho, mediante un comunicado de prensa de la USC, había quedado constancia del compromiso de las dos instituciones -Universidad y Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais- de integrar los estudios de Traballo Social en un centro propio de la USC.

No obstante, aseguran que en el mes de noviembre los estudiantes fueron citados a una reunión por parte de la Escola de Traballo Social en la que se descartó esta medida por motivos burocráticos y se les informó del aplazamiento de la misma.

"Esto supone un problema económico, porque hay gente de 1º que entró en la carrera pensando que solo tendría que pagar un año y no puede pagar nada más, o alumnos de 2º y 3º que no pueden continuar sus estudios por este motivo", afirma una de las portavoces de 'Matrícula Cero', Noa Cid.

EL FOCO PUESTO EN LA NUEVA RECTORA

Por otro lado, aseguran que ya se han reunido con la candidata a rectora María José López-Couso y les ha traslado que hablaría con las otras tres candidatas a rectoras para solucionar el problema.

Hasta el momento, denuncian la "falta de transparencia" por parte del vicerrectorado que, según afirman, en la última reunión les había respondido que no era "asunto de ellos" mantenerlos informados.

Así pues, aseguran que confían en que, con el cambio de rectorado, alcance el puesto una candidata que esté "a favor de lo público", que luche por ello y que les ayude con esa problemática.