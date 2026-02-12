La eurodiputada del BNG reclama más presupuesto para sanidad e investigación ante la "deriva militarista" de Europa

Archivo - La eurodiputada del BNG, Ana Miranda - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado esta semana más presupuesto para los programas de salud con apoyo a programas científicos, hospitales y tratamientos, "ante la deriva militarista de la Comisión Europea".

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que esta semana centró uno de los debates del pleno del Parlamento Europeo, la eurodiputada ha insistido en que "no se puede consentir el desmantelamiento del sistema sanitario público cuando, por el contrario, se está apostando por aumentar el gasto militar".

Frente a la "deriva militarista" de la Comisión Europea, Miranda ha instado a la Comisión y al Consejo a reconocer la salud y la atención oncológica y ha defendido la necesidad de que la financiación incluya apoyo a los proyectos oncológicos a largo plazo como programas de vacunación y cribado.

En este contexto, el BNG ha recordado en una nota de prensa que esta semana votó en contra de los programa de presupuestos militaristas en varios informes de la Eurocámara, que pedían aumentar el gasto militar y el armamento.

"En el BNG somos antimilitaristas y no vamos a aprobar ningún programa que vaya en beneficio de la industria armamentística y de la OTAN, sino que queremos apoyar fondos que vayan para la cohesión territorial, para la vivienda e infraestructuras, para la salud y servicios públicos", ha destacado la eurodiputada gallega.