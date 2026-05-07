El eurodiputado del PSdeG destaca en Brasil la voluntad de impulsar el acuerdo con Mercosur evitando impactos negativos

El Eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, participa esta semana en la reunión interparlamentaria entre la Unión Europea y Brasil, que se celebra en Brasilia y Río de Janeiro - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, ha destacado en Brasil la voluntad de impulsar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur haciendo un seguimiento del mismo para evitar impactos negativos en sectores sensibles.

González Casares participa esta semana en la reunión interparlamentaria entre la Unión Europea y Brasil, que se celebra en Brasilia y Río de Janeiro, con el objetivo de reforzar los lazos entre el gigante sudamericano y la UE.

Durante el viaje, y tal y como ha informado en un comunicado, el eurodiputado pudo reunirse con Geraldo Alckmin, vicepresidente del Gobierno del Brasil --en estos momentos, presidente en funciones por la ausencia de Lula da Silva, quien se encuentra en Washington para entrevistarse con Donald Trump--, y con Marina Silva, ministra brasileña de Medioambiente, con la que ha departido sobre los compromisos climáticos y ambientales a ambos lados del Atlántico.

Como integrante de la delegación del Parlamento Europeo, el socialista ha participado este miércoles en Brasilia en la reunión con el Grupo de Amistad Brasil-UE de la Cámara de Diputados de Brasil, encuentro en el que ambas delegaciones abordaron el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

En ese marco, los parlamentarios de ambos lados del Atlántico han acordado realizar un seguimiento al por menor del acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de mayo.

"En el encuentro quedó claro que ambas partes consideramos el acuerdo positivo, pero que hace falta realizar un seguimiento de su implantación para que no se produzcan atascos administrativos ni impactos negativos en sectores sensibles", ha puntualizado González Casares.

Como ya había hecho en su reciente visita a Argentina, González Casares ha trasladado a los diputados brasileños la necesidad de impulsar un acuerdo comercial ambicioso y equilibrado, que garantice estándares altos y recíprocos en materia ambiental y laboral, con el fin de asegurar condiciones de competencia justas entre ambas regiones, al tiempo que se protegen los sectores más sensibles mediante cláusulas de salvaguarda que impidan impactos negativos.

Además, ha puesto en valor el carácter "estratégico" e "histórico" del acuerdo que va a permitir "fortalecer los lazos entre Europa, Brasil y toda América Latina". Y, a este respeto, ha destacado el papel de Galicia como "puente" con América, pues "por historia y cercanías lingüísticas y culturales Galicia puede y deber ser un socio fiable de Brasil".