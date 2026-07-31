Evacuada en helicóptero al HULA una persona tras caer de una escalera en A Fonsagrada (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída desde una escalera en el municipio de A Fonsagrada (Lugo), lo que obligó a su evacuación en un helicóptero medicalizado.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el accidente se produjo pasadas las 12.00 horas en el lugar de Vilarmaior, situado en la parroquia de San Martín de Arroxo. Fue un particular quien dio la voz de alarma al centro de emergencias para solicitar asistencia.

A raíz del aviso, se movilizaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de A Fonsagrada.

Debido a las lesiones, los servicios sanitarios desplazaron hasta el punto el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tras ser atendido en el lugar, el herido fue trasladado a bordo de la aeronave al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo.