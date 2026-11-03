Evacuada en helicóptero una persona tras sufrir quemaduras en el incendio de un garaje en Santiago

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido evacuada a bordo de un helicóptero medicalizado este martes tras sufrir quemaduras en un incendio originado en el garaje de una vivienda unifamiliar en la zona de Lavacolla, dentro de la parroquia de Sabugueira (Santiago de Compostela).

El fuego comenzó mientras el afectado manipulaba una máquina en el interior del garaje, lugar del que fue rescatado por otra persona que se hallaba en el lugar.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso se produjo minutos antes de las 13.30 horas a través de la llamada de un particular que dio la alarma sobre el fuego.

Tras recibir el aviso, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias movilizaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Santiago y a efectivos de la Policía Nacional y Local.

Posteriormente, el personal sanitario confirmó la evacuación del herido con quemaduras en el helicóptero medicalizado con base en Santiago del 061.