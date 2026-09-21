Evacuada al hospital una familia tras declararse un incendio en un cobertizo en Bueu, que se extendió a un área de monte

Columna de humo del incendio, vista desde la ría de Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros de una familia, entre ellos un menor, han sido trasladados al hospital Montecelo de Pontevedra tras registrarse un incendio en un cobertizo de su vivienda, en el municipio de Bueu, que luego se extendió a una zona de monte.

Según han informado fuentes del 061, de la Consellería de Medio Rural y del CIAE 112 Galicia, el fuego se inició pasadas las 5.00 horas de la madrugada, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de O Morrazo y del Baixo Miño, Guardia Civil, Protección Civil y Urxencias Sanitarias-061.

Los efectivos sanitarios trasladaron al hospital a un hombre de 93 años de edad, M.T.L.; otro varón de 52 años, A.O.E.; una mujer de 51 años de edad, C.T.M.; y un menor de edad.

Las llamas se extendieron a la zona de monte, por lo que también se movilizaron medios de extinción de la Consellería do Medio Rural. Así, fuentes de la consellería han informado que siguen trabajando en la zona y que, hasta ahora, se han activado 3 agentes, 6 brigadas, 6 motobombas y una pala, a la espera de que se sumen medios aéreos.