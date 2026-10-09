Evacuadas 12 personas de un tren detenido en un túnel en Mañón por la presencia de una chapa metálica en la vía

Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 9:21
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   A CORUÑA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una docena de personas ha sido evacuada de un tren detenido en la noche del jueves en un túnel en Mogor, en Mañón (A Coruña), debido a la presencia de una chapa metálica en la vía.

   Según ha informado el CIAE 112 Galicia, aunque las doce personas que viajaban a bordo estaban ilesas, necesitaban medios de rescate para bajar del convoy y trasladarse hasta el apeadero más próximo.

   En estas tareas colaboraron la Guardia Civil, los Bomberos del Eume, el GES de Ortigueira y los voluntarios de Protección Civil de Mañón.

   Finalmente, las personas fueron rescatadas y evacuadas a otro tren, que las llevó hasta el apeadero sin mayores complicaciones. Desde allí, continuaron su viaje en taxi.

   Adif ha informado que la incidencia, que afectó a la circulación entre Ortigueira y Viveiro, ya ha sido solventada.

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