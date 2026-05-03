Evacuado en helicóptero un hombre tras caer con su coche por un terraplén en Xunqueira de Espadanedo (Ourense)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

OURENSE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado en helicóptero medicalizado tras sufrir una salida de vía en Xunqueira de Espadanedo (Ourense) y caer por un terraplén.

El 112 Galicia tuvo constancia a las 18.30 horas del sábado de este incidente ocurrido en el kilómetro 21 de la OU-536. Hasta el punto acudieron el GES de Maceda, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Xunqueira de Espadanedo.

También fue movilizado el helicóptero medicalizado con base en Ourense del 061, mediante el cual fue trasladado el herido.