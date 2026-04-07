Evacuado en helicóptero un hombre que quedó atrapado por un tractor en Ordes (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado en helicóptero tras quedar atrapado por una pierna por un tractor en el municipio coruñés de Ordes, concretamente en el lugar de Froxil, en Ardemil.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fue un particular el que informó del accidente sobre las 18,30 horas.

Tras ello, los gestores del 112 solicitaron la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el punto al helicóptero medicalizado con base en Santiago.

También acudieron hasta el punto los bomberos de Ordes, aunque cuando llegaron la víctima ya había sido liberada por unos particulares.

En el operativo también han participado la Guardia Civil y la Policía Local.