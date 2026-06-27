Evacuado en helicóptero un joven tras sufrir un accidente con un tractor en Carballo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha tenido que ser evacuado en helicóptero este sábado tras sufrir un accidente con un tractor en el municipio coruñés de Carballo.

Según ha informado el 112, el joven quedó atrapado debajo del vehículo agrícola después de que este se desplazase accidentalmente en una finca privada situada en Cances.

El servicio tuvo constancia del accidente a las 11.40 horas a través de la llamada de un particular, que alertaba de que un joven había sido atropellado por un tractor en una finca privada de la parroquia.

Según indicaba, la víctima se encontraba inconsciente y atrapada bajo el vehículo.

Desde el 112 se solicitó la intervención del 061, que decidió movilizar el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela. Asimismo, se informó a los bomberos de Carballo, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.

Según la información facilitada por los equipos de emergencia, el accidente se produjo cuando el conductor del tractor se bajó del vehículo sin inmovilizarlo previamente. En ese momento, el trator comenzó a desplazarse y acabó atropellando al propio conductor, que quedó atrapado debajo de él.

Cuando llegaron a los bomberos de Carballo, el joven ya había sido liberado. Posteriormente, fue atendido por el personal sanitario y evacuado en el helicóptero medicalizado al centro hospitalario de referencia.