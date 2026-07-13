Evacuado en helicóptero un motorista herido en Malpica de Bergantiños (A Coruña)

A CORUÑA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido evacuado en helicóptero tras resultado herido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en el municipio coruñés de Malpica de Bergantiños.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 17,00 horas cuando el motorista y un turismo colisionaron de frente en el kilómetro 4 de la DP-4307. El motorista herido había quedado tendido en el suelo.

Ante ello, los gestores del 112 Galicia informaron del suceso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Ponteceso, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Hasta el punto se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Urxencias Sanitarias, en el que fue evacuado el herido hasta el hospital de referencia.