Evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro un hombre rescatado inconsciente en la playa de O Vao, en Vigo

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

VIGO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser evacuado este miércoles al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras ser rescatado inconsciente en la playa de O Vao. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue el propio servicio de Urgencias Sanitarias 061-Galicia el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, indicando que tenían un aviso de que acababan de sacar a una persona del agua.

Todo ocurrió sobre las 11.50 horas en la playa de O Vao, en Vigo, y los servicios de emergencia estaban tratando de reanimar a la persona. Por ello, se dio aviso a la Policía Local de la ciudad olívica y a la Policía Nacional, que se desplazaron al punto.

Finalmente, el personal sanitario, que desplazó una ambulancia al lugar, confirmó poco después que la persona había sido evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro.