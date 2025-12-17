Evacuado de urgencia un pasajero alemán de un crucero cuando navegaba frente a Cabo Fisterre

miércoles, 17 diciembre 2025 16:19
    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Salvamento Marítimo ha evacuado de urgencia a un pasajero alemán, de 60 años, del crucero 'Mein Schiff' cuando navegaba a 38 millas al oeste de Cabo Fisterre.

    Según fuentes de Salvamento consultadas por Europa Press, la alerta fue recibida sobre las 12.10 horas de este miércoles y el pasajero sufría una afección ocular.

    De esta forma, movilizaron al 'Helimer 213' que trasladó al hombre al Hospital Clínico de Santiago.

