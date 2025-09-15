Evacuados al Chuac en pronóstico grave los cinco brigadistas heridos en Barreiros (Lugo)

Un bomberos en las labores de extinción de un incendio en Barreiros, a 14 de septiembre de 2024, en Barreiros, Lugo, Galicia (España). Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que permanece activ - Carlos Castro - Europa Press

El incendio continúa activo y afecta ya a 80 hectáreas

LUGO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cinco brigadistas heridos en un incendio registrado en el municipio lucense de Barreiros han sido trasladados a la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Según han informado fuentes sanitarias, los cinco han sido evacuados desde el Hospital da Mariña al CHUAC, donde permanecen ingresados con pronóstico grave, por quemaduras de segundo grado.

Uno de los brigadistas tiene 24 años, tiene afectado el 25% del cuerpo y resultó intoxicado por inhalación de humo.

Otro de los profesionales, de 25 años, tiene el 15% del cuerpo afectado por las quemaduras de segundo.

El tercero de estos brigadistas tiene 24 años y las heridas afectaron a un 10% de su cuerpo.

Además, otro de los bomberos tiene 29 años y una afectación del 8% y, por último, el quito de los brigadistas, de 27 años, tiene heridas en el 5%.

EL INCENDIO CONTINUA ACTIVO

Fuentes de la Consellería de Medio Rural han explicado que el incendio, registrado a las 16,15 horas del domingo en la parroquia de San Xusto de Cabarcos y que obligó a cortar un tramo de la A-8, continúa activo y afecta ya a 80 hectáreas.

En las labores de extinción participan 23 agentes, 31 brigadas, 27 motobombas, cuatro palas, cuatro técnicos, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y tres aviones.