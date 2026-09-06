Evacúan en helicóptero a un trabajador que se cayó a 10 metros de altura cuando cortaba un árbol

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo
OURENSE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador ha sido evacuado en helicóptero este domingo tras sufrir una caída a unos 10 metros de altura mientras estaba cortando un árbol en A Portela, en A Veiga (Ourense).
El 112 Galicia recibió el aviso por este accidente sobre las 11.50 horas, cuando un particular informó de la caída de este trabajador, según la información proporcionada. Entonces, activó un operativo conformado por el 061 y la Guardia Civil.
El personal sanitario movilizó el helicóptero con base en Ourense hasta el lugar. El herido fue trasladado a bordo de él hasta el hospital de referencia.