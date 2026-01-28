Evacuan en helicóptero a un trabajador herido al caerle encima unas pacas en A Bola (Ourense)

Archivo - Aviso de la Axega. - 112 - Archivo

OURENSE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha sido evacuado en helicóptero tras resultar herido al caerle encima unas pacas. Según el 112, el hombre trabajaba en una finca alejada de la carretera, en el lugar de Cabanas, en San Martiño de Berredo, en el ayuntamiento de A Bola (Ourense).

Según la información recibida en el 112 Galicia a través de un particular pasadas las 12,30 horas de este mediodía, las pacas que estaban en el tractor con el que trabajaba cayeron encima del hombre. El alertante aseguraba que el hombre se encontraba "muy mal".

El 112 dio aviso al personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivó al punto el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Del mismo modo, fueron informados los agentes de la Guardia Civil, los miembros del GES Terras de Celanova y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Finalmente, una vez en el punto y tras atender al operario en el mismo lugar de los hechos, los profesionales sanitarios confirmaron al 112 Galicia la evacuación del hombre en la aeronave al centro hospitalario de referencia.