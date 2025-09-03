Evacuan a una persona en helicóptero tras rescatarla del agua en una playa de Porto do Son (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada este martes a bordo del helicóptero medicalizado tras ser rescatada del agua en una playa del municipio coruñés de Porto do Son. Fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Según ha informado el 112, los hechos ocurrieron en torno a las 19 horas en Praia de Coira, en Goiáns. Fue en ese momento cuando varios particulares contactaron con el 112 Galicia para informar de que habían sacado a una persona del agua que necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Así, desde el servicio se informó al 061, a Salvamento y Guardacostas, al GES de Noia, a los agentes de la Guardia Civil y Policía Local y a efectivos de Protección Civil.

Tras ser rescatada del agua y reanimada en el propio arenal, la persona fue trasladada al centro sanitario para recibir atención médica especializada.