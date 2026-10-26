El exalcalde de A Pobra y la líder de Sumar en Vigo encabezan las listas del Frente Amplio en A Coruña y Pontevedra

Xosé Lois Piñeiro y Gloria Alonso, cabezas de lista del Frente Amplio al Congreso de los Diputados en las provincias de A Coruña y Pontevedra, respectivamente. - FRENTE AMPLIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de A Pobra do Caramiñal Xosé Lois Piñeiro y la líder de Sumar en Vigo, Gloria Alonso, encabezan las listas del Frente Amplio al Congreso de los Diputados por las circunscripciones de A Coruña y Pontevedra, respectivamente.

Además, Reyes Rodríguez, abogada originaria de Sevilla que ejerce su profesión en Foz, será la número 1 de la candidatura en Lugo y Juan Diego Conde, técnico de intervención social, ocupará este puesto en la provincia de Ourense.

Por otro lado, el Frente Amplio también ha confirmado a las personas que concurrirán en las listas al Senado: le educadora social y activista Rocío Núñez irá en la papeleta de A Coruña; el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, en la de Pontevedra; la economista Paula González, en Lugo; y el doctor en Educación Social Millán Brea, en Ourense.

Asimismo, la formación también ha avanzado que Paulo Carlos será el portavoz del Frente Amplio en Galicia durante la campaña electoral, encargándose de "elevar las posiciones políticas" de la organización, así como de "acudir a los debates electorales o acompañar a los candidatos en sus circunscripciones".

En las últimas elecciones generales, Sumar logró dos escaños en Galicia, uno por la provincia de Pontevedra, ocupado por la ahora líder estatal, Verónica Martínez Barbero, y otro por A Coruña, que ocupó en un primer momento Marta Lois y a continuación Manuel Lago, exdiputado autonómico próximo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.