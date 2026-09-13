Excarcelada una persona tras chocar con su vehículo contra un poste en el municipio de Rois (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada y evacuada al Hospital Clínico de Santiago este domingo tras sufrir un accidente de tráfico al chocar su coche contra un poste en el término municipal de Rois (A Coruña).

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 15.00 horas en el kilómetro 3 de la carretera AC-308, a la altura de Augasantas. La alerta fue dada por un particular y por el propio ocupante del turismo --quien se encontraba herido y atrapado-- a través del sistema de aviso e-Call integrado en el vehículo.

A continuación, se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Boiro, al GES de Padrón, a Protección Civil de Rois y al personal de mantenimiento de la carretera.