Excarcelada una persona al quedar atrapada debajo de un coche tras ser atropellada en Bergondo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada en la tarde este martes al quedar atrapada debajo de un coche tras ser atropellada en la localidad coruñesa de Bergondo.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron minutos después de las 14.00 horas, cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió un aviso de que una persona había sido atropellada mientras circulaba con su patinete.

En concreto, el suceso ocurrió en un cruce de la parroquia de Lubre y la herida había quedado atrapada debajo del coche implicado.

Por ello, se pusieron los hechos en conocimiento del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Betanzos, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo.

Una vez en el punto, los bomberos tuvieron que excarcelar a la víctima, que fue trasladada a un centro hospitalario.