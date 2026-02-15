Excarcelada una persona tras salirse de la vía con su coche en Mazaricos (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido excarcelada tras salirse de la vía con su coche en Mazaricos (A Coruña). El vehículo se fue contra un vallado y dio varias vueltas de campana.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, alrededor de las 17.15 horas un particular alertó de que un coche acababa de salirse de la vía en el kilómetro 67 de la Ac-400, en As Maroñas.

Según relata, el vehículo se fue contra un vallado y dio varias vueltas de campana, y su único ocupante permanecía atrapado en el interior.

A continuación, el 112 activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Santa Comba, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos tuvieron que cortar el techo y sacar una de las puertas del vehículo para sacar a la persona, que fue finalmente trasladada en ambulancia por los servicios sanitarios.