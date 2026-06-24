Excarcelada una persona tras salirse de la vía con su vehículo en Outes

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia tuvieron que excarcelar a una persona tras sufrir una salida de vía con su vehículo y volcar en la AC-550, a su paso por el municipio coruñés Outes.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 09.20 horas de este miércoles y fue un particular el que alertó de que el conductor podría estar atrapado en el interior del vehículo.

La central de emergencias avisó al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Noia, a los Bomberos de Boiro y Ribeira, a la Guardia Civil de Tráfico y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Una vez en el punto, los equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de excarcelación para librar al ocupante del vehículo. Por ello, cortaron una de las puertas del vehículo.

El conductor fue atendido por el personal sanitario y, posteriormente, trasladado al centro hospitalario de referencia.