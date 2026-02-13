Excarcelada una persona tras sufrir una salida de vía en Cervo (Lugo)

Archivo - Sala de operaciones 112 Galicia. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada este viernes tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaba por la carretera LU-P-1510, a su paso por la localidad lucense de Cervo.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el siniestro se produjo poco antes de las 13.00 horas. En ese momento, un particular señalaba que un coche había sufrido una salida de vía y había quedado sobre el quitamiedos, en el kilómetro 3 de esta carretera.

Asimismo, en esta misma comunicación explicaba que en el interior del turismo había una persona que era incapaz de salir del habitáculo por sus propios medios.

Con esta información, los gestores del 112 Galicia dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Viveiro, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cervo.

Una vez en el punto, los bomberos emplearon el material de excarcelación para liberar a la víctima del coche, que finalmente cayó por un terraplén.

A continuación, los servicios sanitarios atendieron al herido, que tuve que ser trasladado al centro hospitalario de referencia.