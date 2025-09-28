Heridas dos personas tras una salida de vía en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas tuvieron que ser excarceladas y evacuadas al hospital tras salirse de la vía el coche en el que viajaban y colisionar contra un paso elevado en la SC-20, a la altura de San Lázaro, en Santiago.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 18.00 horas de este domingo y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma y explicaron que los ocupantes del vehículo no eran capaces de salir.

Los Bomberos de Santiago, consultados por Europa Press, detallaron que el coche, tras la colisión, se desplazó sobre 200 metros y los dos ocupantes del vehículo tuvieron que ser excarcelados.

Hasta el punto también se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuaron a los ocupantes del vehículo en ambulancia. Aunque las dos personas sufrieron diversas contusiones una de ellas estaba más afectada.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local.