Expertos aseguran que el 30 de abril será el "día gemelo" del eclipse para hacer un "ensayo general" antes de agosto

Imagen de una chica con gafas para el eclipse. - COLEXIO OFICIAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE GALICI

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia ha asegurado que el próximo 30 de abril será el "día gemelo" del eclipse total de Sol que se producirá en el mes de agosto, por lo que se podrá hacer un "simulacro" del mismo.

Según indican, ese día de producirá una "curiosa" coincidencia astronómica, que permitirá realizar un "ensayo general" del eclipse. "Será un día gemelo del eclipse, en el que el Sol ocupará exactamente la misma posición que tendrá durante el eclipse total de agosto", han subrayado desde el Colexio.

"La explicación es sencilla y fascinante a la vez. Debido a la geometría de la órbita terrestre y al movimiento aparente del Sol en el cielo, a finales de abril el Sol se situará prácticamente en la misma posición que tendrá el 12 de agosto a la hora del eclipse. En términos prácticos, eso significa que si el 30 de abril se mira hacia el oeste a la misma hora del eclipse -alrededor de las 20.20 horas- se verá el Sol exactamente en el lugar donde aparecerá eclipsado en agosto", han explicado.

Este detalle es "crucial" porque el eclipse de 2026 ocurrirá "muy cerca" del horizonte, algo "poco habitual". El Sol estará a unos grados de altura cuando llegue la totalidad del fenómeno, por lo que cualquier obstáculo, como una montaña o un edificio, podría "arruinar" la observación.

De esta manera, insiste el Colexio, el "día gemelo" permitirá comprobar qué lugar es el mejor para ver el eclipse y, además, probar las gafas especiales para observarlo.

En este sentido, los expertos recomiendan visualizar el fenómeno usando un filtro homologado, como las ISO 12312-2:2015, que reducen la luz solar en un factor superior a 30.000 veces, con un índice de opacidad 5 o mayor.