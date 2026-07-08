La explosión de una bombona de gas en un inmueble en Lugo provoca quemaduras a un joven

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sufrido quemaduras este miércoles debido a una deflagración de gas en la cocina de su inmueble, ubicado en la calle Magnolia, en Lugo.

Según ha informado el 112 Galicia, sobre las 15.30 horas el personal sanitario advertía a la central de emergencias del suceso, señalando que enviaban al punto una ambulancia para atender a un joven que había sufrido quemaduras a causa de una explosión de una bombona.

También a esa hora, una vecina llamaba al 112 alertando de la explosión de una bombona en el piso de abajo. Aseguraba que había daños en la vivienda afectada y que se apreciaba olor a gas en todo el edificio.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) informaron a los Bomberos de Lugo y a la Policía Local. Asimismo, pusieron los hechos en conocimiento del personal de la empresa suministradora de gas.

Una vez acaba su intervención, los bomberos comunicaron que se trató de una explosión por acumulación de gas en la cocina, que causó daños de consideración en el piso afectado y dejó una persona herida con quemaduras que fue trasladada al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) por el personal sanitario.