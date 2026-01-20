Las exportaciones gallegas caen un 9,6% en noviembre y las importaciones bajan un 10,6%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones gallegas bajaron un 9,6% el pasado mes de noviembre, en comparación con el mismo mes de 2024, hasta algo más de 2.521 millones de euros, según datos publicados este martes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press.

Por su parte, las importaciones llegadas a Galicia bajaron un 10,6% en el mismo periodo, con cerca de 1.688 millones. De esta manera, la Comunidad registró un saldo exterior positivo de casi 833 millones en noviembre.

En los 11 primeros meses del año, Galicia exportó productos por valor de más de 28.473 millones de euros, un 0,2% menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que las importaciones subieron un 2%, hasta 19.542 millones. Así, el saldo fue positivo de unos 8.931 millones.

Estas cifras contrastan con las registradas a nivel nacional, ya que el total de España contabilizó un saldo exterior negativo de -5.681 millones en noviembre y de -51.481 millones en los 11 primeros meses del año.

En noviembre, las exportaciones españolas bajaron un 1,5% y las importaciones subieron un 0,2%. Hasta ese mes, las exportaciones acumularon un crecimiento del 0,6% en 2025, pero las importaciones crecieron hasta el 4,5%.

El principal mercado de los productos gallegos continuó siendo Europa, con un 83,1% del total, cayendo un 9,1% en noviembre. En concreto, a la Zona Euro fueron a parar el 60,6% de los productos gallegos vendidos en el exterior.

En cuando a las importaciones, casi la mitad viene del 'Viejo Continente' (49,9%) y un 21,9% de Asia, siendo un 10,8% China.