Una exposición de la Biblioteca de Galicia homenajeará a Siro López con motivo del día de la Ilustración

Presentación del día de la Ilustración en homenaje a Siro López - EUROPAPRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La decimosegunda edición del día de la Ilustración, celebrado el 30 de enero con motivo del nacimiento de Castelao, homenajeará este 2026 al caricaturista e ilustrador ferrolano Siro López.

La Biblioteca de Galicia, localizada en la Ciudad de la Cultura, estrenará la exposición titulada 'Siro: A vida nun lapis' el próximo viernes a las 18:00 horas. A su vez, se han organizado 22 actividades en las distintas bibliotecas públicas repartidas por todo el territorio autonómico.

Siro López, que ha reconocido en la presentación del evento no haber sido consciente hasta los 20 años de que podía "vivir de eso", ha recordado a Xosé Vizoso, ilustrador homenajeado en la pasada edición que murió meses después.

"Voy a disfrutarlo por mí y por Vizoso", ha reconocido el ferrolano que, en todo jocoso, ha prometido no morir en 2026. "Si palmo sería gafar este premio y eso no puede ser", ha asegurado.

Fue mientras trabajaba de delineante en la Oficina Técnica cuando descubrió y desarrolló su faceta de caricaturista al representar a más de 200 de sus compañeros. Sin embargo, el no haber acudido a estudiar a Madrid, provocó que, a su entender, tan sólo haya podido desenvolver "el 40 o 50%" de su potencial trabajo".

López, a su vez, ha reconocido que hay cosas, como su primer libro, que le gustaría no haber publicado. Sin embargo, a partir de la serie 'Pecados Capitales', consiguió no "tener que arrepentirse" de nada de lo que diera a conocer.

Respecto a su etapa como ilustrador en los medios, ha destacado que la negativa de los directores a permitirle hacer humor gráfico y personal terminó siendo un "éxito". Pues desembocó en que Galicia tenga, a través de unas caricaturas del propio autor ferrolano, "la historia de la autonomía".

"REFORZAR LOS LAZOS ENTRE EL ARTE Y LA CIUDADANÍA"

El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; la ilustradora y creadora del cartel del día de la Ilustración; Clara Cerviño, la presidenta de la Asociación Galega de Profesionales de la Ilustración (AGPI), Laura Romero; y la representante de las bibliotecas gallegas, Cristina Rubal, acompañaron a Siro en la presentación.

Romero ha reivindicado el día de la Ilustración como un "fecha súper importante para los futuros ilustradores" a quienes, a su entender, hay que transmitirles un mensaje de calma dada la "ansiedad por triunfar" existente.

La directora de AGPI, a su vez, ha anunciado tres ilustraciones homenaje a Augustina Suárez, Tamara Baz y Santiago Gutiérrez. Asimismo se celebrarán otros tres obradoiros en las escuelas de arte gallegas Pablo Picasso, Ramón Falcón y Antonio Failde.

Lorenzo, quien ha resaltado la labor de los ilustrados como "seres humanos" frente a lo creado por las herramientas y la inteligencia artificial, ha expuesto que se trata de un día con doble protagonismo: "el de Siro y el del colectivo de ilustradores".

Así las cosas, el secretario xeral ha reconocido que el hecho de fijar el 30 de enero como día de la Ilustración a veces es "un problema" debido al alto número de eventos y actividades que se celebran ese día con motivo del aniversario del nacimiento de Castelao.

Cerviño, por su parte, ha definido la ilustración como "un bote salvavidas". La encargada del cartel de la programación ha admitido que, pese a tener un estilo muy diferente al de Siro por ser la naturaleza su principal "fuente de inspiración", ambos se caracterizan por simplificar lo que ven en sus obras.