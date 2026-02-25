A exposición pública nuevos documentos del parque eólico en Coto Novelle (Ourense), que reduce a 4 sus aerogeneradores

Archivo - Aerogenerador - MITECO - Archivo

OURENSE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente ha abierto el plazo de exposición pública de nuevas autorizaciones para la instalación de un parque eólico en Coto Novelle --entre los ayuntamientos ourensanos de Cartelle, A Arnoia, Castrelo de Miño y Gomesende--, que ha visto reducido el número de aerogeneradores de siete a cuatro respecto a las intenciones iniciales de la empresa.

Precisamente, la documentación públicada este miércoles por el Diario Oficial de Galicia (DOG) está "actualizada" sobre la publicada en 2025, que recibió alegaciones en un proceso de iguales condiciones y que generó rechazo vecinal. La nueva orden indica que el periodo de consulta se extenderá durante los próximos 30 días.

El proyecto está impulsado por la empresa AMR 7 Energías Renovables, que pertenece a Aretel, tendrá una potencia total de 28,8 MW (inicialmente 43,4) y los aerogeneradores ocuparán una superficie de 1.000 hectáreas repartida entre los cuatro municipios. También contará con una subestación enteramente localizada en Cartelle.

Estos datos son algunos de los recogidos en la documentación consultable desde la web de la Consellería, que abarca la solicitud de autorización ambiental administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el estudio de impacto ambiental del proyecto.

RECHAZO VECINAL

A través de un comunicado en redes sociales, la Plataforma Stop Eólicos Xurés Celanova ha ligado el hecho de que la empresa "recule" a la respuesta vecinal surgida entre 2024 y 2025, que resultó en 1.200 alegaciones contra los siete aerogeneradores.

Pese a los cambios, ha recriminado que el proyecto "no resuelve los impactos denunciados en las primeras alegaciones" y "no informa sobre la posibilidad de continuar con el plan de polígono híbrido", en relación a la instalación de una planta fotovoltaica. Esta, según recuerda la entidad, se tramitó por separado y sumó otras 600 alegaciones.

"Sigue presentando graves afecciones sobre la fauna, anfibios y avifauna y mismo con una línea de alta tensión que atraviesa una área de protección para la avifauna amenazada", ha denunciado el colectivo, que cita otras "afecciones" como la "concentración" de infraestructuras eólicas de alta tensión próximas a núcleos de población.