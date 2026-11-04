La exposición 'Ser Noutras' exhibe en Santiago 30 obras del Reina Sofía en 18 diálogos únicos con artistas gallegos

Inauguración de la exposición 'Ser Noutras' en el Museo Gaiás, en Santiago de Compostela, a 4 de noviembre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Ser Noutras', inaugurada este miércoles en el Museo Gaiáis, exhibe hasta el 28 de marzo de 2027 una treintena de obras procedentes del Museo Reina Sofía, a partir de las que se han creado 18 diálogos únicos con piezas de artistas gallegos --algunas inéditas-- para ponerlas en relación "con otras prácticas artísticas y obras de diferentes momentos".

"Nos interesaba compartir un espacio, sin tener que establecer consensos, haciendo emerger afinidades, pero también distancias, fricciones y desacuerdos. Entender la colección como una construcción histórica abierta e incompleta, cuyos relatos pueden ser revisados y ampliados desde el presente", manifestó en la inauguración Chus Martínez, que comisarió la exposición junto a Verónica Santos.

Uno de estos diálogos, el que establece la artista y diseñadora Marta Pazos con la obra de Maruja Mallo, vertebra la distribución espacial de toda la muestra concebido como un "gran joyero" o "una especie de crustáceo sometido a la geometría", según lo define Santos. En el centro, una gran plaza central para que todas las personas visitantes encuentren un marco de referencia común y que está coronada por una "imponente" pieza vertical a modo de útero.

"Las patas de ese marisco constituyen las salas expositivas: unos corredores a modo de laberintos que acogen las galerías de obras de arte, que funcionan casi como una galería de espejos en lo que la multiplicación de narrativas, temáticas e interrelación se refieren", prosiguió esta comisaria.

Estas "patas" albergan el resto de obras de los 45 artistas de los siglos XX y XXI implicados en esta muestra. Creadores del panorama gallego más actual, como Chelo Matesanz, Xisela Franco, Andrea Costas, Julia Huete, Mar Vicente, Yoseba MP, Pablo Barreiro o Lois Patiño --entre otros--, conectan a través de su trabajo con figuras como Arturo Souto, Julia Minguillón, Virxilio Viéitez, Berta Cáccamo, José María de Labra, Xurxo Lobato, Francisco Leiro y Menchu Lamas.

Muchos de ellos estuvieron presentes en la inauguración, a la que también acudieron la jefa de Relaciones Institucionales del Reina Sofía, Carlota Álvarez Basso, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Este último destacó que la colaboración con el museo "prestigia todos los proyectos culturales que se hagan en Galicia".

18 DIÁLOGOS "IRREPETIBLES"

Durante una visita a la muestra, Chus Martínez incidió en que las piezas exhibidas "nunca van a ser las mismas" porque estos diálogos "no se van a repetir". Uno de ellos es el creado entre Loreto Martínez Troncoso y Yolanda Castaño, que estuvo presente en la inauguración y que añadió su voz a las ya presentes en la pieza 'Mi amigo'.

La inauguración también fue testigo de la 'performance' que Carlos Rodríguez Méndez creó para dialogar con un óleo de Tino Grandío. En 'Llamar, multiplicar', el artista presenta una instalación participativa en la que seis parejas de padres y madres intervienen sobre papeles amarillos utilizando lentes graduadas. El gesto repetido de golpear se convierte en una reflexión sobre la comunicación, la experiencia compartida y la multiplicación de los significados.

Otro de estos diálogos es el de la pintora Menchu Lamas y el cineasta Lois Patiño, madre e hijo, donde un cuadro de ella ('O pescador') se superpone con una pantalla a escala cinematográfica que muestran imágenes que exploran un "universo acuático" y "onírico", según las definió el propio Patiño. Además, hubo una decisión de girar el cuadro para darle un nuevo significado. "Tiene más serenidad que en vertical", apreció Lamas.

También forma parte de la exhibición el conocido 'Contedor de feminismos', creado en 2009 para poner el foco en historias como las luchas laborales y las experiencias de los movimientos feministas y lésbicos. Este instrumento móvil fue objeto de diferentes docu-acciones y, con su presencia en la muestra, se busca reactivarlo para realizar nuevas acciones a lo largo de la apertura de la exposición.