Fabiola García agradece a la comunidad gallega en Uruguay su esfuerzo por "mantener vivos" los vínculos con Galicia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en un encuentro con la colectividad gallega en Uruguay, a 30 de abril de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha aprovechado el último día de su viaje en Uruguay para reunirse con los mayores gallegos del centro residencial Hogar Español de Montevideo. Allí, ha destacado la labor y el trabajo de toda la comunidad gallega para "mantener vivos los vínculos y los lazos con el territorio".

Así lo ha manifestado en un desayuno con las familias en el que estuvo acompañada de la delegada de la Xunta en este país, Elvira Domínguez, según recoge el departamento autonómico. García ha trasladado el agradecimiento de toda la Xunta por ser "los mejores embajadores en el país de nuestra comunidad".

Al mismo tiempo, les ha recordado que "Galicia sigue siendo su casa". También les ha detallado algunas de las medidas que está desarrollando la Xunta en la atención a los mayores y en el fomento de la conciliación familiar.

Además de este encuentro, la conselleira se ha acercado al Centro Gallego Pontevedrés, uno de los más representativos de la colectividad en Uruguay, y donde fue invitada a participar en la tradicional cena semanal que organizan sus socios y a firmar en el libro de honor de esta comunidad.

RONDA DE CONTACTOS CON EL SECTOR SÉNIOR

En esta segunda jornada, ha continuado la ronda de contactos con expertos del sector sénior. En concreto, se ha reunido con el presidente de la Fundación Astur, Enrique Iglesias, al que le ha presentado las medidas de la Xunta para potenciar el envejecimiento activo y la participación social y activa de los mayores.

En la junta, la conselleira ha reivindicado el compromiso del Gobierno gallego con una "atención de calidad" a los mayores, con el impulso de medidas específicas de la mano del sector asociativo, tal y como recoge el departamento. En este sentido, García ha recordado que puso en marcha en 2025 dos estrategias "pioneras" para combatir la soledad no deseada y el edadismo, que se da principalmente entre las personas mayores.

Así, se ha mostrado "satisfecha" por el reconocimiento que están recibiendo las medidas de la Xunta en materia de mayores por expertos como Enrique Iglesias, un referente del sector sénior y la promoción del envejecimiento activo en la América Latina. De este modo, ha recordado que "es un orgullo para todo el Gobierno gallego ver la buena acogida de estas iniciativas".