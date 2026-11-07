Fabiola García (PP) abandera en Santiago el "cambio necesario" de Feijóo: "Nada funciona mejor que hace ocho años"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por la provincia de A Coruña, Fabiola García, ha reivindicado este sábado en Santiago la urgencia de un "cambio necesario" en España liderado por Alberto Núñez Feijóo, tras asegurar que en la actualidad "nada funciona mejor que hace ocho años" en España.

Durante una visita a la Praza de Abastos acompañada por el candidato a la Alcaldía de la capital gallega, Borja Verea, y miembros del equipo local, García ha situado el acceso a la vivienda y el estado de los servicios públicos en el centro de las principales inquietudes transmitidas por los ciudadanos.

En materia inmobiliaria, la dirigente popular ha criticado las políticas del Gobierno central al advertir de que han provocado que "cada vez haya menos mercado". Ante esta situación, ha contrapuesto el compromiso de Feijóo de "impulsar la construcción de un millón de viviendas" en todo el país y aplicar una rebaja fiscal para los jóvenes que deseen adquirir un inmueble.

Asimismo, ha puesto el foco en las incidencias en el sistema ferroviario, del que ha recordado que España siempre se ha sentido "muy orgullosa", subrayando la urgencia de "devolver la seguridad" a los usuarios que utilizan el tren a diario.

A preguntas sobre su etapa al frente de la Consellería de Política Social de la Xunta, García ha defendido que el modelo gallego es una "referencia a nivel nacional" en el cuidado de los mayores, la atención a la discapacidad y el acogimiento.

En este sentido, ha manifestado su "tranquilidad" al dejar el área "en las mejores manos", valorando la experiencia de la nueva conselleira, Ángeles Vázquez.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Santiago, Borja Verea, ha enmarcado la cita electoral como el "pistoletazo de salida" para construir la "mayoría histórica" que permita al PP "recuperar Santiago para todos los santiagueses" en mayo de 2027.