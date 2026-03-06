Facenda destaca que la economía gallega marca "una senda" para "responder a cada obstáculo" nuevo

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en rueda de prensa - XUNTA

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cree que la economía gallega se está "acostumbrando" a incertidumbres y "problemas" como los conflictos bélicos y la guerra arancelaria, de modo que marca "una senda" para "responder a cada obstáculo" nuevo.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa sobre el desempeño fiscal de la comunidad autónoma, en la que ha reivindicado algunas de las cifras que ya adelantó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes al término del Consello.

"Desde el 2020 hasta ahora la incertidumbre siempre está ahí, sea por el motivo que sea. Parecía que iba a ser una cosa puntual pero no, siempre hay un nuevo factor de incertidumbre", ha constatado el responsable de las cuentas públicas gallegas.

En este sentido, ha valorado que "la salida rápida de la crisis" pandémica se debió al apoyo de las administraciones públicas, y ha recordado la subida de precios de 2022 "por temas energéticas" y "luego" el comienzo de la guerra de Ucrania.

En este punto, ha indicado que hubo también un "cambio de ciclo en la política monetaria" y "ahora" existe "todo eso y nuevos porblemas geopolíticos", junto a "otro problema que no es una guerra física como las que lamentablemente se está viviendo, sino una guerra comercial, que añadirá nuevas incertidumbres a la situación económica".

Galicia, como economía "cada vez más abierta", ha resaltado el conselleiro, está "consolidando" el nivel de exportaciones "pese a este difícil panorama" --se estancaron en 2025 tras años de subidas y datos récord--, pero "también se ve afectada por estos obstáculos".

"Nos estamos acostumbrando a vivir con estos problemas y a marcar una senda de cómo movernos entre ellos e ir respondiendo a cada obstáculo que aparece", ha subrayado el titular de Facenda. "Para eso, tener unas buenas finanzas es una ayuda", ha apostillado.

En este sentido, y tras agregar que "el difícil invierno en Galicia" supone "otro problema más" en términos económicos, ha abogado por ir "hablando con los sectores afectados y aportando propuestas el Gobierno para hacer la vida más fácil" a los mismos.

Cuestionado por el margen que existe para prestar esa ayuda, ha apostad por "en primer lugar (...) ver cuál es el alcance de esos daños, de esos problemas, luego analizarlos y si se necesita una medida extraordinaria, habrá que estudiarla". "Mi trabajo será buscar recursos", ha bromeado.

Tras la rueda de prensa, la consellería ha emitido un comunicado de prensa en el que destaca que "la Xunta aumentó en más de 3.000 millones de euros el gasto social en los últimos seis años".

De hecho, Corgos resaltó que el incremento de la inversión en esta materia fue del 41,3% y recordó que "el refuerzo del gasto social" y el "esfuerzo inversor" se "compatibilizan" con un endeudamiento "responsable" que permite "mantener la solvencia de la comunidad".

Ha recordado los datos de ejecución de presupuesto, que cerraron 2025 en el 97,4% en total (100,8% si se cuentan solo los fondos propios) y ha insistido en que, en cuanto a la evolución del PIB, el crecimiento de Galicia es "más robusto" que la media.

También ha mostrado una gráfica que su departamento denomina "la tenaza" y muestra la evolución inversa entre el empleo y el paro, con un crecimiento continuado en afiliaciones y la bajada también continuada del paro (con el efecto "irregular" del año 2020, que "se recupera rápido"). Este es, para el dirigente autonómico, "el mejor corolario que se puede tener de este buen desempeño".

Según las cifras de Facenda, en los ingresos no financieros "destacan los ingresos tributarios, que crecen un 6%, al alcanzar una recaudación de 8.371 millones de euros".