Facenda echa de menos en el PSdeG "los arrestos de sus compañeros" de Asturias con la financiación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, echa de menos que los socialistas gallegos tengan "los arrestos de sus compañeros" de Asturias o Castilla y León en relación con la financiación autonómica.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias insta al conselleiro a "sudar la corbata" en la negociación con el Gobierno central, frente a lo que califica de "paripés" y "teatros".

En el pleno del Parlamento, Patricia Iglesias ha opinado que a la Xunta "le falta valentía política" y actúa conforme a los postulados del PP estatal. "Hay que decir una verdad incómoda: el Gobierno gallego del PP, hoy, 28 de enero de 2026, no tiene una propuesta de financiación para el país", ha censurado.

Por eso ha animado a "negociar, sudar la camiseta" y "la corbata", y por su parte ha ofrecido a su grupo para consensuar una posición común desde Galicia. Según ha avisado, "Rueda va a tener que pedir perdón si no se sienta a negociar".

En su turno, el titular de Facenda se ha remitido a su comparecencia este martes, cuando dio "cumplidas explicaciones" sobre "un asunto que perjudica" a Galicia, por la propuesta de reforma que plantea el Ejecutivo estatal.

"No sé por qué ustedes no tienen los arrestos de sus compañeros de Asturias o Castilla y León, que están menos perjudicados, para oponerse a este sistema", ha apuntado.

En este sentido, el responsable de las cuentas públicas gallegas ha cargado contra que el PSdeG, a su juicio, "defiende a Sánchez antes que a Galicia".

"EMPIEZA POR C- Y TERMINA POR -ÑA"

En cuanto a la propuesta de condonación de la deuda, ha asegurado que "se introducen criterios políticos que penalizan la disciplina financiera y la sostenibilidad de las finanzas públicas y se vulnera la autonomía fiscal".

En cuanto a los criterios para elaborarla, ha acabado bromeando con que "solo faltó poner como condición objetiva que empezaran por C- y terminaran por -ña".

En este escenario, ha vuelto a pedir "la unión de todos los grupos parlamentarios para trabajar juntos para que esta formulación no vaya adelante", como "única forma de evitar una España asimétrica, una España de dos velocidades que es por lo que apuesta este Gobierno".