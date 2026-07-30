Facenda reivindica ser primera con el techo de gasto y espera "un cambio de rumbo" con la financiación autonómica

Archivo - El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha reivindicado ser la primera comunidad autónoma en aprobar el techo de gasto, "un paso más en el ciclo presupuestario" que ha contrapuesto al hecho de que el Gobierno central lleve tres años con las cuentas prorrogadas.

En cuanto al aplazamiento del consejo de política fiscal y financiera (CPFF), ha agradecido la decisión al ministro de Hacienda, Arcadi España, y ha interpretado que comprendió los "argumentos" de las comunidades sobre que no había "tiempo suficiente" para analizar la documentación.

En todo caso, ha subrayado que la Xunta espera "que aporten la información pendiente y que esta circunstancia suponga un cambio de rumbo y comience un nuevo diseño" del nuevo modelo, "con participación real desde el inicio de las comunidades autónomas".

Según ha reiterado, la propuesta actual rebaja el peso de la dispersión poblacional y el envejecimiento, dos factores clave para la comunidad gallega.

Además, Corgos ha comenzado su intervención mandando un mensaje de apoyo a todas las comunidades que están sufriendo la actual ola de incendios forestales, y ha trasladado la solidaridad de Galicia, "que se materializó con el envío de medios humanos y materiales". Por su parte, ha esperado que la situación "se alivie" en las próximas horas.