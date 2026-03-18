Facua detecta diferencias de 42 céntimos por litro de gasóleo en Galicia: hasta 21 euros de variación por depósito

Respostando. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Facua señala que el litro de gasóleo ha subido ya una media de 47 céntimos en España desde el comienzo del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En el caso de Galicia, la mayor diferencia que detecta por litro de gasóleo es de 42 céntimos, entre los los 1,729 euros de una gasolinera de A Coruña capital hasta los 2,149 de otra de San Sadurniño. Una diferencia que se traduce en hasta 21 euros de variación por llenar el depósito.

Ante las subidas de márgenes en las que están incurriendo multitud de gasolineras, la asociación de consumidores reclama al Gobierno que imponga precios máximos como han anunciado ya Croacia, Ucrania y México. Y es que denuncia que "multitud de gasolineras están aprovechando la excusa de la subida del petróleo para aumentando sus márgenes de beneficio".

El análisis de los precios en las 50 provincias revela que las mayores diferencias están en Murcia (1,18 euros por litro de gasóleo), Sevilla (1,04 euros) y Bizkaia (87 céntimos). El ahorro al llenar un depósito de combustible de 50 litros puede alcanzar los 59 euros en Murcia si se elige la gasolinera más barata frente a la más cara.

En Baleares es donde los precios alcanzan diferencias menores, de hasta 35 céntimos por litro. Desde los 1,697 de una gasolinera de Marratxí hasta los 2,049 de otra de Lloseta.

El análisis de Facua compara los precios de 12.378 gasolineras en toda España a partir de los últimos datos facilitados por las empresas al Ministerio para la Transición Ecológica a primera hora de la tarde de este miércoles, 18 de marzo.