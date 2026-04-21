Fallece el economista Carlos Mella, vicepresidente de la Xunta con Albor y candidato del BNG a las europeas

Carlos Mella - AELG/ SANTOS-DÍEZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El economista y político galleguista Carlos Mella Villar --A Estrada, 1930-2026-- ha fallecido a los 95 años de edad. Fue vicepresidente segundo para asuntos económicos de la Xunta de Gerardo Fernández Albor y después se vinculó al BNG, en donde llegó a ser candidato al Parlamento Europeo en 1994.

De ello informa el BNG este martes, quien destaca que este también escritor y jurista "fue un gallego de bien que estudió, amó y defendió" a Galicia. "Nuestro reconocimiento a su trayectoria intelectual y compromiso con Galicia", destaca el Bloque a través de un mensaje en las redes sociales en el que manda su cariño a familiares y amigos.

Este doctor en Derecho por la Universidad Complutense entró en el Parlamento gallego en 1981 como diputado de UCD. Posteriormente, fue vicepresidente de Albor en la Xunta entre 1983 y 1984, hasta su dimisión. Fue conocida su denuncia como una ofensa a la autonomía gallega que el rey Juan Carlos I designase al delegado del Gobierno, Domingo García Sabell, como delegado regio en la ofrenda al Apóstol en 1983 en vez de a Albor, una polémica que terminó con el propio monarca acudiendo a Compostela.

Tras ello, Mella fue diputado con Coalición Galega y formó parte de una escisión que dio lugar al Partido Nacionalista Galego, que acabó abandonando con Luis Cordeiro en el Grupo Mixto de la Cámara gallega.

Así, se vinculó al Bloque y se presentó a las elecciones europeas de 1994 sin conseguir escaño. Uno de los últimos actos públicos en los que fue visto se produjo con motivo de la campaña de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como candidata a las elecciones gallegas de 2024, cuando acudió al acto en Santiago en el que el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras y el líder de Anova, Martiño Noriega, mostraban su respaldo a la candidata nacionalista.

Presidió la Fundación Castelao y la Asociación de Escritores en Lingua Galega, además de ser primer gerente del patronato de la Fundación Torrente Ballester.

Con una amplia trayectoria en el ámbito cultural, fue autor de varias obras ensayísticas como 'Non somos inocentes', 'A Galicia posible', 'Coa palleta distraida' o 'A falacia do economicismo'.