Fallece un hombre tras quedar atrapado por una máquina en Silleda (Pontevedra)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre perdió la vida al sufrir un accidente laboral y quedar atrapado por una máquina de pollos en el lugar de O Couto, en la parroquia de Refoxos, en Silleda.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11.00 horas de este jueves y fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Las personas que se encontraban en el lugar consiguieron liberar al afectado antes de la llegada de los servicios de emergencias, pero los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.

Hasta el punto también se movilizó la Guardia Civil y la Policía Local de Silleda.