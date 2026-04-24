Fallece un hombre en Viana do Bolo (Ourense) tras sufrir un accidente con su tractor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes tras sufrir un accidente con su tractor mientras circulaba por un camino de tierra en la localidad de Bouza, situada en la parroquia de Pexeiros, en el municipio de Viana do Bolo (Ourense).

Según la información facilitada por el 112 Galicia, fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien dio la voz de alarma minutos antes de las 19.00 horas. Los servicios sanitarios ya advertían desde un primer momento de que la persona implicada podía haber resultado fallecida.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron los servicios de emergencia, que tuvieron que intervenir para liberar al hombre, ya que se encontraba atrapado por una rueda del vehículo agrícola.

En el operativo de auxilio participaron efectivos del GES de A Gudiña, agentes de la Guardia Civil y miembros de la Policía Local de Viana do Bolo.